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Susuz’a 1500 kişilik ibadethane

Susuz Mahallesi’nde bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hacı Satılmış Efendi Camisi’nin temeli, cami derneği tarafından düzenlenen törenle atıldı

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Susuz’a 1500 kişilik ibadethane
TEMEL atma törenine; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Müftüsü Sinan Kazancı, Hacı Satılmış Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Demiröz, Dernek Başkanı Yalçın Güner ve yönetimi ile mahalle sakinleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Çakırlar Cami İmam Hatibi Ayhan Köse'nin Kuran tilavetiyle tören başladı. Camilerin insanları toplayan, bir araya getiren mekânlar olduğunu hatırlatan Yenimahalle Müftüsü Sinan Kazancı "Böylesine güzel bir yeri dini tesis alanı olarak tahsis eden Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. 3 bin 165 metrekare alan üzerine projelendirilen 885 metrekare kapalı alana sahip bin 500 kişi kapasiteli 2 minareli cami içerisinde lojman, kütüphane, İslam Sanatları bölümü, toplantı ve konferans salonu, Kuran-ı Kerim eğitimi derslikleri, öğretmen odaları, fuaye alanı, mutfak, kapalı otopark, şadırvan, yeşil alan ve sosyal donatılar yer alacak.
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Susuz’a 1500 kişilik ibadethane
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