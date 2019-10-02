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fuara katıldı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Ankara Kalkınma Ajansı fuara katıldı
ANKARA Kalkınma Ajansı, rekor katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olmayı başaran Teknofest 2019'a katıldı. Ankara Kalkınma Ajansı, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde devam eden ve 1 milyon 700 bin rekor katılımcı sayısına ulaşan Teknofest 2019 (Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali)e katılım sağladı. Teknofest kapsamında düzenlenen 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı-ISIF 2019'a ise, daha öncesinde Ankara Kalkınma Ajansı'nın düzenlemiş olduğu TechAnkara Proje Pazarları'nda ilk 100'e girmiş olan proje sahipleri arasından altı girişimci firma ile katılım sağlandı. ISIF 2019 kapsamında Değerlendirici Kurul'da yer alan Malezya Araştırma Enstitüsü Direktörlüğü Yetkililerinden oluşan jüri; stantları gezerek birebir girişimcilerle görüşmeler yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara Kalkınma Ajansı TechAnkara standı girişimcilerine ziyaret etti.
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Ankara Kalkınma Ajansı fuara katıldı
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