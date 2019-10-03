Çeyrek final için son bir maç kaldı

BUGÜN NELER OLDU

ESKIŞEHIR'nda oynan maçın ilk çeyreğine etkili bir giriş yapanperiyoduönde tamamladı. Yeşil-Beyazlılar rakibini top kayıplarına zorlayarak bulduğu sayılara, boyalı alandaki etkinliğini de ekleyince soyunma odasına 20 farklaönde gitti. Üçüncü çeyrekte de farkı koruyan Yeşil- Beyazlılar bu periyodu daönde kapattı. Dördüncü çeyrekte iki takım da rotasyon oyuncularına fırsat verdi ve karşılaşmasona erdi. Yeşil- BeyazlılardanBaki Görür 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist,Tarrant 14 sayı (6/6 saha içi, 1/1 serbest atış), 5 ribaund, 6 asist, Lotanna12 sayı, 7 ribaund, 3 asist ile öne çıkan isimler oldu.Önemli bir maçı geride bıraktıkŞAMPIYONLUK yolunda önemli bir maçı daha geride bıraktıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şuan namağlup olarak turnuvada mücadelemize devam ediyoruz. Kupayı da namağlup olarak kaldırmak istiyoruz. Tüm teknik ekibimizi sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.