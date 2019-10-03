Dünya Çocuk Günü’nde doludizgin eğlence

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, şimdi de Gezici Çocuk Müzesi ile eğlenceyi çocukların ayağına götürüyor. Bu kapsamda, Gezici Çocuk Müzesi'nin ilk durağı 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Memlik İlkokulu oldu. Memlik İlkokulu'nun 100'e yakın öğrencisi Yenimahalle Belediyesi'nin tatlı sürprizi ile unutulmaz bir gün yaşadı. Okul bahçesine kurulan sahnede, müze öğretmenleri ile birlikte dans ederek oyunlar oynayan minikler, düzenlenen etkinlikler kapsamında hayvan sevgisi, çevre temizliği gibi konuları eğlenerek öğrendi. Pasta kesip yediler.