TFF 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 5 maçta forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Beykan, attığı goller ve verdiği gol paslarıyla dikkati çekiyor. Kadrosunu gençleştiren Osmanlıspor'da düzenli forma şansı bulmaya başlayan Beykan, son 4 haftada 3 kez ağları sarstı. Sinan Kurt'un takımdan ayrılmasının ardından forvet arkasında görev yapan Beykan Şimşek, açıklamalarda bulundu. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Beykan, yeteneğini henüz tam olarak sahaya yansıtamadığını dile getirdi. Geçmişte hatalar yaptığını anlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Bu zamana kadar aslında somut anlamda baktığınızda yeteneğimin karşılığını vermemiş durumdayım. Geçmişte bir sürü saha içi ve dışında yaşadığım olaylar, sıkıntılar, problemler oldu. Bunları o zaman daha olumlu bir yönde atlatabilirdim. Gençtik, deli doluyduk. O yüzden herkes gibi bazı hatalar tabii ki yaptık" ifadelerini kullandı. "Açıkçası yaptığım hatalardan çok da pişman değilim" diyen Beykan, "Hepsi bana birer tecrübe oldu, hepsinden ders çıkardım. Hala gencim, başarabileceğim bir sürü şey var. Kendime inanıyorum. Seneyi inşallah böyle geçirirsek ileride daha farklı bir Beykan görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Sezona çok iyi başladığını vurgulayan Beykan, daha arzulu oynamasıyla ilgili soruya "Geçen sene uzun süre oynamayınca futbolu özledik. Ayrıca evlendim, çocuğum oldu. Sorumluluklarım daha da arttı. İşine olan saygın, disiplinin de artıyor" yanıtını verdi. Beykan, forvet arkasında takıma daha fazla katkı sağladığına değinerek, şöyle devam etti: "Asıl mevkim forvet arkası ve sol ön. İkisinde de aynı performansı gösterdiğimi düşünüyorum. Fakat özelliğim dripling ve üçüncü bölgeye giriş olduğu için forvet arkasında daha fazla topla buluşmaya başladım. Takıma daha fazla katkı veriyorum. Kazandığımız toplarda çok boş alanlar bulabiliyorum. O yüzden o mevki biraz daha iyi oldu."



GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİBİZ

BEYKAN, bu sezon Osmanlıspor'un genç futbolculardan oluşan bir kadroyla mücadele ettiğine işaret ederek, "Genç ve dinamik bir ekibiz. Hocamız geldiği ilk günden beri herkesin 4-5 hafta sonra bizi konuşacağını söylüyordu. Hakikaten şu anda gösterdiğimiz performans ve aldığımız sonuçlarla konuşulur hale geldik" diye konuştu. Takımın hedefine ilişkin ise Beykan, şunları kaydetti: "Sezon başında biz düşmeyelim yeter gözüyle bakılıyordu. Fakat burada gerçekten kimsenin bilmediği çok yetenekli oyuncular var. Erdem, Ali Eren, Ali Ülgen, Barış... Belki transferi açsaydık bu oyuncuları yine izleyemeyecektik. Şu ana kadarki performansımızla yukarıyı zorlayabiliriz diye düşünüyoruz. Takım her maçta haddini bilerek oynuyor. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. İkinci yarıya kadar iyi bir puan toplayabilirsek bunun motivasyon ve konsantrasyonumuzu artıracağını düşünüyorum. Çünkü bu ligde ikinci yarılar her zaman daha farklı ve zor oluyor. Daha tecrübesiz bir oyuncu grubu var ancak kulüpteki arkadaşlık, ağabey kardeş ortamı bu sene gerçekten çok güzel. Bu da sahaya yansıdı. Böyle de devam etmesini umuyoruz."



KULÜPLER BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE BATARLAR

Beykan, kulüplerin ekonomik krizden çıkışının ancak genç futbolcularla mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Yurt dışında 16-17 yaşındaki futbolcular Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Liglerinde sürekli forma şansı buluyorlar" dedi. Türkiye'de bunun örneklerinin az olduğuna dikkati çeken Beykan, "Kulüpler şimdi mecburiyetten genç oyunculara yöneliyor. İnşallah böyle devam ederler. Kulüplerin finansal sıkıntıları çok fazla. Bu şekilde devam ederlerse büyük ihtimalle batarlar. Onlar da bir çıkış yolu aramaya başladılar" şeklinde görüş belirtti. Beykan, yabancı futbolcu kontenjanının fazla olmasına olumlu bakmadığını dile getirerek, "Yabancı fazlalığına karşıyım. 80 milyon nüfusumuz, çok yetenekli futbolcularımız var. Tabii ki üst düzey futbolcuların bizlere öğreteceği şeyler çok fazla. Fenerbahçe'de oynarken Alex, Roberto Carlos vardı. Onlardan saha içi ve dışında öğreneceğin her şey çok farklı. Şu anda ismini bilmediğin bir sürü yabancı futbolcu geliyor ve oynamıyor. Takımımızda Erdem var, 2001 doğumlu. Burada transferi açsaydık en az üç santrfor gelecekti. Erdem belki 2 yıl oynamayacaktı, belki de futbolu bırakacaktı."