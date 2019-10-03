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Her vatandaşa eşit hizmet

Başkan ile yardımcıları başkanlık makamında her salı 11.00- 16.00’da gerçekleşen Halk Gününde talepleri dinleyerek çözüm üretiyor

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Her vatandaşa eşit hizmet
VATANDAŞLARA Keçiörenliler'in hizmetinde olmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Altınok, "Açık, katılımcı, şeffaf olacağız. Emirlerinde ve hizmetlerinde olmaktan bahtiyarlık duyduğumuz vatandaşlarımızla diyaloglarımızda hesap verebilir olacağız. Vatandaşımızla her buluşmada, arkadaşlarımız, her konuda cevap verebilir olacak. Halkımızla olan buluşmalarda insan haklarına mutlaka riayet edeceğiz. Her vatandaşa eşit, adil olacağız. Bu anlayışla bu görevlere talip olduk, vatandaşımız bilecek ki Keçiören emin ve ehil ellerde, herkesin gönlü rahat olsun" dedi.
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Her vatandaşa eşit hizmet
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