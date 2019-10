Her vatandaşa eşit hizmet

BUGÜN NELER OLDU

Keçiörenliler'in hizmetinde olmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Altınok, "Açık, katılımcı, şeffaf olacağız. Emirlerinde ve hizmetlerinde olmaktan bahtiyarlık duyduğumuz vatandaşlarımızla diyaloglarımızda hesap verebilir olacağız. Vatandaşımızla her buluşmada, arkadaşlarımız, her konuda cevap verebilir olacak. Halkımızla olan buluşmalarda insan haklarına mutlaka riayet edeceğiz. Her vatandaşa eşit, adil olacağız. Bu anlayışla bu görevlere talip olduk, vatandaşımız bilecek ki Keçiören emin ve ehil ellerde, herkesin gönlü rahat olsun" dedi.