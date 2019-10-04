4 köyde organik tarım başlıyor

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'KEÇIÖREN, Ankara'nın doğal ürünler üretim ve satış merkezi olacak' vaadi ile organik tarımın startını veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ile birlikte "Sürdürülebilir Doğa Çiftlikleri Projesinin" uygulama alanı olarak ilk Keçiören'den başladığını duyurdu. Bağlum Güzelyurt Köy Konağında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğinde düzenlenen Ata Tohumu ve yerli hayvan ırkı programı bilgilendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahadır Aydın, muhtarlar ve köylülerin katılımıyla gerçekleşti.Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna dikkat çeken Başkan Altınok "Tarım ülkesi olmamıza rağmen ciddi anlamda ithalat yapıyoruz, şimdi yeniden eskiye dönüş yapacak, ata tohumları, organik tarım ve hayvancılığı canlandıracağız. Geleceğimiz, ülkemiz, çocuklarımız için, sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir çevre için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki, Sarıbeyler köylerimizde organik tarım yapacağız. Buradan başlayan ışık dalga dalga yayılacak" dedi.Başkan Altınok ve beraberindekiler Güzelyurt Köyünü gezerek incelemelerde bulundu, Altınok Güzelyurt'a halı saha ve park yaptıklarını söyleyerek hizmetlerin devam edeceği müjdesini de verdi. Güzelyurt Muhtarı Mustafa Sinan Öztürk ve köylülerin taleplerini de dinleyen Altınok ekmek fırınına giderek köylü kadınların pişirdikleri taze bazlamanın da tadına baktı.