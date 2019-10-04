Çiçek Festivali başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEBelediyesi rengârenk bir festivale imza atıyor. Ankara Çiçekçiler Odası işbirliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde Batıkent Meydan AVM tören alanında düzenlenecek Çiçek Festivali'nde, 20'den fazla üretici firma Başkentlilerle buluşacak. Festivale özel, uygun fiyatlarla saksı ve bahçe çiçeklerinin tohumlarının görücüye çıkarılacağı festivalde, bahçelerini, balkonlarını, evlerini güzelleştirmek, renklendirmek, çiçeklendirmek isteyen vatandaşlara, stantlarda bitki türleri ve bakımları hakkında da tüyolar verilecek.