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başlıyor

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Çiçek Festivali başlıyor
YENIMAHALLE Belediyesi rengârenk bir festivale imza atıyor. Ankara Çiçekçiler Odası işbirliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde Batıkent Meydan AVM tören alanında düzenlenecek Çiçek Festivali'nde, 20'den fazla üretici firma Başkentlilerle buluşacak. Festivale özel, uygun fiyatlarla saksı ve bahçe çiçeklerinin tohumlarının görücüye çıkarılacağı festivalde, bahçelerini, balkonlarını, evlerini güzelleştirmek, renklendirmek, çiçeklendirmek isteyen vatandaşlara, stantlarda bitki türleri ve bakımları hakkında da tüyolar verilecek.
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Çiçek Festivali başlıyor
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