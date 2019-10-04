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Judoda tarih yazdık

Dünya ’nda üçüncü olan Türkiye, geleceğe artık umutla bakıyor. Başkan , sporcularımıza övgüler yağdırdı...

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Judoda tarih yazdık
DÜNYA Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye karma takım müsabakalarında 3. oldu. Şampiyonayı ve olimpiyat kota müsabakalarında puan toplamaya devam eden milli takımın hazırlık sürecini, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, değerlendirdi. Tarihi bir başarıya imza attıklarını söyleyen Huysuz, "Kazakistan Almatı'da yapılan Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli takımımız büyük bir başarı elde etti. Ferdi müsabakalarda 44 kiloda Merve Azak şampiyon oldu. 63 kiloda Habibe Afyonlu şampiyon oldu. 73 kiloda Musa Şimşek dünya ikincisi oldu. +70 kiloda da Hilal Öztürk dünya üçüncüsü olarak dört tane ferdide madalya kazandık. Dünya sıralamasında takımımız ikinci oldu Japonya'nın ardından. Bu da Türk tarihinde büyük bir başarı" şeklinde konuştu.
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Judoda tarih yazdık
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