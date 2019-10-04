Tek hedef 3 puan!

ANKARAGÜCÜ

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği'nde tek hedef Galatasaray maçını kazanarak çıkışa geçmek. Teknik direktör Mustafa Kaplan, yarın oynayacakları maç için camia olarak galibiyete inandıklarını belirtirken "Galatasaray maçı ile ayağa kalkmak istiyoruz" dedi. Eryaman Stadı'ndaki maçta taraftarlardan da destek isteyen Kaplan, şunları söyledi: "6 maçta 2 puan bize yakışmıyor. Şanssız kaybettiğimiz, 9 ve 10 kişi oynadığımız maçlar var. Trabzonspor ve Aytemiz Alanya karşılaşmalarında iyi oynayarak puan aldık. Alanya'ya karşı kazanabilirdik. Geçen hafta ise Ankara derbisini kaybederek camiamızı, taraftarlarımızı üzdük. Maçlarda iyi oynadığımız dönemlerde bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bireysel hatalardan goller yiyince de maç kaybediyorsunuz. DevLer Ligi'nde PSG karşısında Galatasaray iyi oynadı ama Gençlerbirliği olarak her maça galibiyet için hazırlanıyoruz. Ekip olarak bütün günümüzü kulüpte geçiriyoruz. 6 maçta 2 puan yeterli değil, başarısız...Belki maç kazanamıyoruz, insanları üzüyoruz ama G.Saray maçına çok farklı bakıyoruz. Oyuncu grubumuz bu maçta farklı bir motivasyonla sahaya çıkacak.Sahada neler verebileceğimizi biliyoruz, rakibimizin de neler yapabileceğini biliyoruz.BAŞKENT ekibinde Mustafa Kaplan, Galatasaray karşısında taktik olarak da farklı bir sistem kullanacaklarının altını çizdi. Tekrar ayağa kalkacaklarını da belirten Kaplan, "Gençlerbirliği büyük camia, iyi kulüp. Hiçbir sorun yok. Başkan burada her türlü desteği hem bize hem de oyuncu grubuna veriyor. Maddi açıdan da hiçbir problem yok. Takım savunmasında değişiklik yapacağız. Bu maçta farklı format düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.SÜPER Lig'de Gençlerbirliği galibiyeti ile moral bulan Ankaragücü, Sivas deplasmanına kilitlendi. Son 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve 3 beraberlik 1 galibiyet ile 5. sırada bulunan Sivasspor karşısında ilk hedef en az 1 puan alabilmek. Zorlu deplasmandan çıkarılacak beraberlik, teknik heyete göre takımın da moralini yukarıya çıkaracak.TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, 7. haftadaki kritik İstanbulspor deplasmanına bileniyor. 6 hafta sonunda 10 puanla 6. Sırada yer alan Başkent ekibi, yarın 1 puan gerisinde 9. sırada olan İstanbulspor'un konuğu olacak. Teknik heyet, zorlu maç için oyunculara bire bir terapi yaparken kazanıp zirveye daha da yaklaşmak herkesin tek hedefi…