Her maçımız final

Ankaragücü, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Sivas'ı da yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Metin Diyadin, kritik maç için oyuncularına güvendiğini söylerken motivasyonlarının da tam olduğunu vurguladı. Beştepe Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Diyadin, şu ifadeleri kullandı: "Olmazsa olmazımız her maçtaki savaşçı ruhu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu hafta da Sivas deplasmanındayız.
Muhakkak ki zorlu bir deplasman. Yine çok doğru oynamamız gerekiyor. Rıza hocanın takımları zaten fizik kapasite açıdan güçlü olur.
Buna cevap vermeliyiz. Pozisyon bulacağımıza inanıyorum.
Yemeden devam ettiğimiz sürece ve pozisyonları değerlendirdiğimizde de istediğimizi alabiliriz. Bu dönem için alacağımız puan veya puanlar altın değerinde.
Her maçı final havasında oynamak niyetindeyiz. Oyuncuları bu doğrultuda hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen hafta da bizim için önemli ve 6 puanlık değerde bir Ankara derbisi oynadık. Gençlerbirliği de önemli bir takım. Bu tip maçları daha çok isteyen takımın kazanacağını maçtan önce oyuncularıma söylemiştim. Format olarak da böyle devam etmek durumundayız. Mevki olarak hamle yapmada oyuncu anlamında sıkıntılıyız.
Hatta maç içinde yorulan oyuncularla ilgili yardımcılarla değişiklik yapalım diye konuştuk. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. 'Yapın' dedim, 'bakın' dedim.
Bunları da yönetmek durumundayız. Genç oyuncu alternatifini katmayı da düşünüyoruz. Hasan ve Cebrail gibi."
GENÇ OYUNCULARI KAZANMALIYIZ
KADRODA rotasyon için yeterli oyuncu bulunmayan Başkent ekibinde teknik heyetin planı altyapıdan da oyuncu takviyesi yapabilmek. Bu şekilde alternatifli bir kadro kurabileceklerini söyleyen Diyadin, "Hasan Kaya'yı çok iyi buldum.
Çok dinamikti. Fenerbahçe maçında Cebrail'in yerine girdiğinde de mevkisi olmamasına rağmen iyi bir görüntü çizmişti. Genç oyuncular için ilk maçlar çok önemlidir. Onları doğru zamanda oynatarak kazanabiliriz.
Bizi mutlu ediyor. Genç oyuncu kazandırmak, hele bir de galibiyetlerle olduğunda başka bir motivasyon oluyor"
dedi.