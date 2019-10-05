Her maçımız final

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Sivas'ı da yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Metin Diyadin, kritik maç için oyuncularına güvendiğini söylerken motivasyonlarının da tam olduğunu vurguladı. Beştepe Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Diyadin, şu ifadeleri kullandı:Muhakkak ki zorlu bir deplasman. Yine çok doğru oynamamız gerekiyor.Buna cevap vermeliyiz.Yemeden devam ettiğimiz sürece ve pozisyonları değerlendirdiğimizde de istediğimizi alabiliriz.Her maçı final havasında oynamak niyetindeyiz. Oyuncuları bu doğrultuda hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen hafta da bizim için önemli ve 6 puanlık değerde bir Ankara derbisi oynadık. Gençlerbirliği de önemli bir takım. Bu tip maçları daha çok isteyen takımın kazanacağını maçtan önce oyuncularıma söylemiştim.Hatta maç içinde yorulan oyuncularla ilgili yardımcılarla değişiklik yapalım diye konuştuk. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok.Bunları da yönetmek durumundayız. Genç oyuncu alternatifini katmayı da düşünüyoruz.KADRODA rotasyon için yeterli oyuncu bulunmayan Başkent ekibinde teknik heyetin planı altyapıdan da oyuncu takviyesi yapabilmek. Bu şekilde alternatifli bir kadro kurabileceklerini söyleyen Diyadin,Çok dinamikti. Fenerbahçe maçında Cebrail'in yerine girdiğinde de mevkisi olmamasına rağmen iyi bir görüntü çizmişti.Bizi mutlu ediyor. Genç oyuncu kazandırmak, hele bir de galibiyetlerle olduğundadedi.