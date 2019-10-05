Kahramankazan Millet Bahçesi için kollar sıvandı

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KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde proje ihalesi yapılan Kahramankazan Millet Bahçesi'nin proje detayları belirlenerek, zemin etüt çalışmalarına başlandı. Oğuz ve yetkililer, içerisinde birçok donatıyı barındıracak olan Millet Bahçesi'nin kurulacağı alan üzerinde incelemelerde bulundu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan Kahramanakazan Millet Bahçesi'nde kollar sıvandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle ilçeye kazandırılacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi'nin geçtiğimiz günlerde proje ihalesi tamamlanmıştı. Proje ihalesinin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi içerisinde yer alacak proje detayları da belirlendi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, 140 dönümlük alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi için zemin etütleri yapılmaya başlandı. Projeyi hayata geçirecek firmanın yetkilileri bu kapsamda Başkan Oğuz'u ziyaret etti. Ziyarette projenin detayları masaya yatırılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. Oğuz ve yetkililer daha sonra projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.Millet Bahçesi'nin içerisinde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de yer alacağı birçok donatı yer alacak.