Öğrenmenin yaşı yok

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'Öğrenmenin yaşı yoktur'. Bunun en güzel örneği Gazi YENİMEK Kurs Merkezi'nde eğitim gören Kamuran Anıl. Becerisi ve azmi ile gençlere taş çıkaran Kamuran Teyze takı tasarım kursunun neşesi. Bağlama, gitar, yağlı boya resim, boya rölyef, giyim, filografi, iğne oyası, takı tasarımı, turistik el sanatları gibi 18 ayrı branşta alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim hizmeti sunan Gazi YENİMEK Kurs Merkezi, 89 yaşındaki mahalle sakini Kamuran Anıl'ın yaşamına değer katıyor. 1931 doğumlu olan ev hanımı Kamuran Anıl, Gazi Mahallesi'nde bulunan kurs merkezinde aldığı takı tasarımı kursu ile yeteneklerini keşfettiğini söyledi. Ayrıca kurs merkezinde bulunan İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi'ne de üye olduğunu söyleyen Anıl "Mahallemize kazandırılan bu hizmet binasından birçok mahalle sakini faydalanıyor. İnsanlar zamanını yeni bilgiler öğrenerek, kendini geliştirerek geçiriyor. Haftanın bir günü 09.00-16.00 saatleri arasında takı tasarımı kursu alıyorum. Bu kurs sayesinde yeteneklerimi keşfetme fırsatı buldum. Gelecek dönem nakış kursu almayı düşünüyorum. Hoşgörülü ve ilgili tutumlarından dolayı kurs merkezinde bulunan eğitmenlerimize ve Yenimahalle Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.