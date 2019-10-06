AK Parti’li gençlerden sokak hayvanları için mama kabı

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HayvanlarıKoruma Günü'nde farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyesi gençler sokak hayvanları için şehrin farklı bölgelerine mama kapları ve kuş yuvaları bıraktılar. Sürekli Ankara'nın farklı bölgelerine mama ve su kapları bırakarak sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışan gençler, atık plastik su borularını kullanıyor. Kendi hazırladıkları mama ve su kaplarını Ankara'nın farklı bölgelerindeki parklara yerleştiren gençler sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından asgari seviyede etkilenmesi için çalışıyorlar. Mama ve su kaplarının yanı sıra kuş yuvaları da hazırlayan AK Partili gençler, parklarda bulunan ağaçlara bu yuvaları sabitleyerek kış ayları öncesinde kanatlı dostlarımıza ev hediye ettiler. Etkinlik hakkında açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir "Aynı şehirde, birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımıza karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Onarın olumsuz koşullardan etkilenmeden hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz" dedi.