Ankaragücü zafer peşinde

Ankaragücü bugün Sivasspor ile 17. randevusuna çıkıyor. Süper Lig'in 6. Haftasında Ankara derbisinde G.Birliği'ni 2-1 mağlup ederek üst sıralara tırmanan Ankaragücü, bu hafta da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 8 puana ulaşan Ankaragücü, bugün alacağı 3 puan ile birlikte küme düşme hattının da uzağına tırmanıp nefes almanın peşinde.

GALIBIYETE HASRET

İki takım arasında oynanan 16 maçta ise ev sahibinin önemli bir farkı göze çarpıyor. Yiğidolar bu karşılaşmalarda 10 kez gülen taraf olurken sarı-lacivertliler ise sadece 1 kez kazanabildi. İki takım arasındaki 5 maçta ise beraberlik çıkarken bu maçlarda kırmızı-beyazlılar, 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Bugüne kadar Sivas deplasmanında ise Ankaragücü'nün galibiyeti bulunmuyor. Daha önce oynanan 8 maçta, Sivasspor 6 galibiyet çıkarırken 2 maçta ise beraberlik çıktı. Bugün Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Orta hakem Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapacak.