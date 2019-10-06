Taburcu olan kardeşı ıçın pasta kesmıştı

Mamak'ta durakta beklerden özel halk otobüsünün altında kalarak yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 4 yıl önce Irak'ta savaştan kaçarak aç ve sefil bir şekilde geldikleri Ankara'da hastalıkla mücadele eden 11 kişilik Türkmen Younis ailesinin ferdi olan Younis Abdala da (26) feci kazada hayatını kaybetti. Iraklı Younis Abdala (26) geride gözü yaşlı anne ve talesemili kardeşler bıraktı. Evin geçimini sağlamak için her gün beklediği otobüs durağı ona mezar oldu. Younis ailesi şoförlerin dikkatsizliğinden aşırı rahatsız olduklarını belirterek denetimlerin artırılmasını talep etti. Aile, "Şikâyetten de davadan da asla vazgeçmeyeceğiz. Denetim artsın başkaları ölmesin" dedi.

BANA MORAL İÇİN PASTA ALDI

Younis Abdala, kardeşinin iyileşmesinin üzerine kazadan bir gün önce pasta alıp sürpriz yapmıştı. Talasemi tedavisi gören 17 yaşındaki Yusuf Younis, "abim hepimizi çok severdi içimizde Talasemi olmayan bir oydu. Ben bir hafta hastanede kalmıştım taburcu olunca moral olsun diye pasta almıştı. O gün her zamanki gibi güle oynaya işe gitmişti. Evimizi abim geçindirirdi. Anneme ben işe gitmezsem sokakta kalırız anne kira ödemeden kimse bizi oturtmaz derdi. Çok çalışkandı abim fedakârdı mekânı cennet olsun" dedi. "O kazada sadece evladım ölmedi tüm aile öldük" diyen anne Nazıra Younis,

"Abdala evimin direğiydi. Savaştan kaçtık sığındık Türkiye'ye. Bura bize yurt oldu ama evladıma mezar oldu. Ciğerim yanıyor evlat acısı çok zor, Allah kimseye yaşatmasın" dedi. Otobüs şoförleri sıkı denetlensin başka canlar yanmasın diyen abi Abdülkerim Younis, "Sanki o otobüste can değil de mal taşıyorlar. Yolcu kapma yarışı yapıyorlar, araçta telefon kullanıyorlar. İnsan taşıdıklarını unutuyorlar. Özellikle otobüslerin ücretsiz olduğu bayramlarda kurallara hiç uymuyorlar. Kurban bayramında gözlerimle şahit oldum. Şoför bir yandan otobüs kullanıp bir yandan telefonda kurban pazarlığı yapıyordu" diye konuştu. Yetkililerden tek ricamız denetim artsın kimse ölmesin diyen abi Abdülkerim, "O kazada biz canımızı evimizin direğini kaybettik. Başka canlar yitip gitmesin. Biz yandık başkaları yanmasın. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. O şoför cezasını çeksin çıkıp başkalarını öldürmesin "diyerek şoför Baki Ayaş'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.