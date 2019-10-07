Altın kanatlar evinde uçtu

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi SK Hentbol Kadınlar Süper Liginin ilk maçını galibiyetle kapattı. Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, Yenimahalle Belediyesi SK ve Görele Belediyesi SK karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı hentbol karşılaşmasında, Yenimahalle'nin altın kanatları sahadan 30-28 galip ayrıldı. Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle; Nurceren(6 gol), Edanur (5), Ceylan (5), Hanna (5), Gülsüm (4) ve Bilgenur (3)Fatma (1), Esra (1) gol ile zorlu karşılaşmaların yaşanacağı Süper Lig'e moralli başladı. İki takımın da büyük mücadele sergilediği karşılaşmada rakibine boyun eğmeyen Yenimahalle'nin altın kanatları, 2 puanı hanesine yazdırarak, 12 Ekim'deki Kastamonu Belediye maçı öncesi moral depoladı.