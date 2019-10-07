Ankara gücünü gösteremedi

Süper Lig'de transfer tahtasını açamayan tek takım olan Ankaragücü, kısıtlı olan kadrosundan 3 oyuncusu ve teknik direktöründen yoksun olarak Sivasspor deplasmanına gitti. Canteros, Scarione ve Cebrail'in sakatlıklarına, teknik direktör Metin Diyadin'in de 5 maçlık cezası eklenince Ankaragücü için oldukça sıkıntılı bir maç oldu.
Maça hızlı başlayan Başkent ekibi, 15'te Sivas defansının çok büyük hatasını değerlendiren Orgill ile öne geçmeyi başardı. Jamaikalı yıldız, kariyerinin en rahat golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
26'da sarı lacivertliler, Mert Hakan'ın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarının başında ev sahibi ekipte ceza yayı üzerinde topla buluşan Mert Hakan bir kez daha sahneye çıktı ve takımının öne geçiren golünü attı: 2-1.
UZATMADA YATABARE SKORU TESCİL ETTİ
Ankaragücü, Mert'in attığı golden sonra beraberliği yakalamak için rakip sahada daha fazla yer aldı. 78'de iki takımında gol girişimleri oldu ancak çok fazla net pozisyon görülmedi. 90+4'de Erdoğan Yeşilyurt sağ tarafta topu taşıdı. Ve ceza sahasına girip arka direğe yerden bir orta yaptı. Yatabare topu boş ağlarla buluşturdu: 3-1.
A.Gücü, gol atmak için rakip sahaya yüklense de ev sahibi ekip maçı kazandı.