Ankara gücünü gösteremedi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de transfer tahtasını açamayan tek takım olan Ankaragücü, kısıtlı olan kadrosundan 3 oyuncusu ve teknik direktöründen yoksun olarak Sivasspor deplasmanına gitti.Maça hızlı başlayan Başkent ekibi, 15'te Sivas defansının çok büyük hatasını değerlendiren Orgill ile öne geçmeyi başardı.26'da sarı lacivertliler, Mert Hakan'ın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarının başında ev sahibi ekipte ceza yayı üzerinde topla buluşanAnkaragücü, Mert'in attığı golden sonra beraberliği yakalamak için rakip sahada daha fazla yer aldı. 78'de iki takımında gol girişimleri oldu ancak çok fazla net pozisyon görülmedi. 90+4'de Erdoğan Yeşilyurt sağ tarafta topu taşıdı. Ve ceza sahasına girip arka direğe yerden bir orta yaptı.A.Gücü, gol atmak için rakip sahaya yüklense de ev sahibi ekip maçı kazandı.