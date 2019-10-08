Balâ doğalgaza kavuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran'ın Başkentgaz ve BOTAŞ yetkilileri ile yaptığı görüşme sonucunda doğalgaz sorunu netlik kazandı. Balalılar 2020 yılı sonunda doğalgaza kavuşmuş olacak. Buran, Ankara'da 300 bin Balâlı yaşıyor. Vatandaşlardan Balâ'da yapılacak olan 500 adet TOKİ konutlarına aşırı talep alıyoruz" dedi. Buran vatandaşların doğalgazı beklediğini ve yeni gelişim alanlarını revizyon edilerek imara açacaklarını belirtti. İlçe merkezine iki kavşaktan girişlerin olduğunu söyleyen Başkan Buran üçüncü bir giriş için de, Karayolları ile köprülü kavşak çalışmalarının devam ettiğini ve projenin yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi.BAŞKAN Buran, "Görevi devraldığımız günden itibaren ilçemizin sorunları ve halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah çok kısa bir zamanda kentsel dönüşümümüz de başlayacak. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun temelini önümüzdeki yıl atacağız. İlk gün ki aşk ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız'" diye konuştu