Termal otel, düzenlenen ihaleyle satıldı

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılarak, özel sektör eliyle işletilmesi planlanan, ancak geride kalan yaklaşık 3.5 yıllık süre içerisinde alıcısını bekleyen termal otel, düzenlenen ihale sonucu satıldı. Gerçekleştirilen açık ihaleye katılan Cem Veb-Ofset firması, verdiği 20 milyon 200 bin TL'lik teklifle ihaleyi kazanarak, otelin yeni sahibi oldu. Termal kimliğiyle ön plana çıkan Kahramankazan'da, belediye tarafından Kayı Mahallesi'nde yaklaşık 3.5 yıl önce yapımı tamamlanarak, özel sektör eliyle işletilmesi hedeflenen termal otelin satılması için ihale düzenlendi. İhaleye, Cem Veb-Ofset firması adına şirket yetkilileri Cemal Uslu ve Hüseyin Höke katıldı. İhaleyi AK Partili ve İYİ Partili bazı belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar da yakından takip etti. Şeffaf şekilde gerçekleştirilen ihale sonucu Cem Veb-Ofset firması termal otel için 20 milyon 200 bin TL'lik teklif sundu. Firma verdiği bu teklifle ihaleyi kazanarak, otelin yeni sahibi oldu. İhaleyi kazanan firmanın, yapacağı tefrişatın ardından otelin önümüzdeki süreçte hizmete girmesi bekleniyor.