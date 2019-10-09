Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çubuk Şehir Müzesi Akyurt’a Örnek Olacak

Akyurt’a Örnek Olacak

, Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet ’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Çubuk Şehir Müzesi Akyurt’a Örnek Olacak
Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Çubuk Şehir Müzesi'nde bulunan tarihi eserleri ve 1402 Ankara Savaşı Panoramasını tek tek inceleyerek, Çubuk tarihi hakkında bilgi aldı. Akyurt'a şehir müzesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Ayık, müzelerin kurulma aşamalarıyla ilgili Başkan Demirbaş'tan ve ressam Halil Basri Uluğ'dan bilgi alırken, müzelerde sergilenen eserleri ayrıntılı olarak inceledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise müzede sergilenen eserlerin çeşitlendirilmesi ve ilçedeki gün yüzüne çıkmamış tarihi eserlere sahip çıkılması hakkında yeni girişimleri olduğunu belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çubuk Şehir Müzesi Akyurt’a Örnek Olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN