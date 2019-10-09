Çubuk Şehir Müzesi Akyurt’a Örnek Olacak

BUGÜN NELER OLDU

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Çubuk Şehir Müzesi'nde bulunan tarihi eserleri ve 1402 Ankara Savaşı Panoramasını tek tek inceleyerek, Çubuk tarihi hakkında bilgi aldı. Akyurt'a şehir müzesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Ayık, müzelerin kurulma aşamalarıyla ilgili Başkan Demirbaş'tan ve ressam Halil Basri Uluğ'dan bilgi alırken, müzelerde sergilenen eserleri ayrıntılı olarak inceledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise müzede sergilenen eserlerin çeşitlendirilmesi ve ilçedeki gün yüzüne çıkmamış tarihi eserlere sahip çıkılması hakkında yeni girişimleri olduğunu belirtti.