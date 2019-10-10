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Jeopark ders konusu oldu

Kızılcahamam Jeopark alanları öğretmen ve öğrencilerin ilgi odağı olmasının yanı sıra derslerine konu olmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Jeopark ders konusu oldu
ÖZEL Muradiye Sevgi Fen Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencileri okul öğretmenleri ve 50 kişiden oluşan öğrenci grubu ile Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Aliihsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde ilk olarak Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesini ziyaret etti. Burada bulunan tematik sunumları, kayaçları ve bitki hayvan fosil örneklerini inceledikten sonra Güvem Bölgesi Beşkonak fosil yatakları, Güvem Bazalt Sütunlarını yerinde inceleyip bilgi aldılar. Öğrenciler son olarak Çeltikçi bölgesinde bulunan Mahkemeağcin yer altı şehrini ve Abacı Peri Bacalarını gezdikten sonra ilçeden ayrıldı. İlçenin Jeolojik yapısı ve Bünyesinde bulundurduğu farklı jeolojik alanlar sayesinde özellikle lise öğrencilerinin coğrafya derslerinde işledikleri kayaçlar konusu olduğu için daha çok tercih ediliyor.
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Jeopark ders konusu oldu
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