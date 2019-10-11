Keçiören Belediyesi çiftlere her türlü kolaylığı sağlıyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören Belediyesi 2019 yılı boyunca 4 bin 635 çiftin nikahını kıydı. Çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi hizmeti de sunan Belediye ayrıca hafta sonu törenli nikâhlarda çiftlere meyve suyu ve pasta ikramı da yapıyor. Belediyeye bağlı Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç düğün salonlarında evlenen ve maddi durumu yetersiz çiftlerden ücret alınmıyor. Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Sarayı'nda evlenen çiftlere düğün hediyesi olarak, kamera ve fotoğraf çekimleri ücretsiz veriliyor, hafta sonu törenli nikahlarda ise çiftlere meyve suyu ve pasta ikramı yapılıyor.