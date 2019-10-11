Tek hedef kartal

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan Ankaragücü, milli arada tempoyu artırdı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde 3-1 kaybedilen Sivasspor maçını ise unutamıyor.Milli maçlar için verilen ara sonrasında Beşiktaş ile Ankara'da karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler,Teknik direktör Metin Diyadin Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularına zaman zaman bire bir terapi de yaparken toplantılarında da takıma olan inancını aşılıyor.Deneyimli teknik adam, seçim sürecine giren kulübün bu süreçte galibiyetlerle, alınacak başarılı sonuçlarla daha da kenetleneceğini takımına sık sık anlatırkenTakımına seslendiği son toplantıda "Beşiktaş maçında size inancım tam. Puan ya da puanlar almak zorundayız" diyen Diyadin, sözlerine şöyle devam etti:Ligde bulundukları konum onların kalitesini yansıtmıyor. Bizi aldatan durum bu olmasın. Her maça aynı bakmak zorundayız. Zorlu bir süreçten geçiyoruz.Beşiktaş ile evimizde oynayacağız ve sonrasında çok kritik 2 maçımız var önceBu üç maç bizim de ligdeki yolumuzu belirleyecek. Ya üst sıralara doğru çıkışa geçeceğiz ya da alt sıralarda kalacağız.sözleriyle takımına inancını aşıladı.