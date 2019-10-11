Tek hedef kartal

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan Ankaragücü, milli arada tempoyu artırdı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde 3-1 kaybedilen Sivasspor maçını ise unutamıyor. Yiğido deplasmanında alınan yenilgiyi hak etmediklerini düşünen oyuncuları da hırs bastı.
Milli maçlar için verilen ara sonrasında Beşiktaş ile Ankara'da karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, bu maçta alınacak 3 puanla taraftarın yüzünü güldürmek istiyor.
Teknik direktör Metin Diyadin Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularına zaman zaman bire bir terapi de yaparken toplantılarında da takıma olan inancını aşılıyor.
DAHA İYİ YERLERİ HAK EDİYORUZ
Deneyimli teknik adam, seçim sürecine giren kulübün bu süreçte galibiyetlerle, alınacak başarılı sonuçlarla daha da kenetleneceğini takımına sık sık anlatırken oyuncularına da zorlu Beşiktaş maçında tek isteğinin galibiyet olduğunu tekrarlıyor.
Takımına seslendiği son toplantıda "Beşiktaş maçında size inancım tam. Puan ya da puanlar almak zorundayız" diyen Diyadin, sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş elbette ki Türkiye'nin en iyi takımlarından biri.
Ligde bulundukları konum onların kalitesini yansıtmıyor. Bizi aldatan durum bu olmasın. Her maça aynı bakmak zorundayız. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak sizden isteğim hepinizin futbola odaklanması ve saha dışını düşünmemesi.
Beşiktaş ile evimizde oynayacağız ve sonrasında çok kritik 2 maçımız var önce Çaykur Rize ardından da Gazişehir…
Bu üç maç bizim de ligdeki yolumuzu belirleyecek. Ya üst sıralara doğru çıkışa geçeceğiz ya da alt sıralarda kalacağız. Ben sizin daha iyi yerleri hak eden oyuncular olduğunuzu biliyorum"
sözleriyle takımına inancını aşıladı.