ANKARA Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Yerli ilaç üretimindeki bu süreç 'ilaçta kısmi yerelleşme'den çıkarılıp, üretimin her aşamasında yerelleşmeye gidilmelidir" dedi. Ankara Eczacı Odası olarak ülke ekonomisine ve halkın ilaca erişimine yapacağı katkılar için her zaman yerli ilaç üretiminin arkasında olduklarının altını çizen Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Şu anda üretilen yerli ilaçların üretim aşamalarına baktığımızda yalnızca kullanılan tesis ve çalışanların yerli olduğunu söylemek mümkündür. Yerli ilaç üretimindeki 'ilaçta kısmi yerelleşme'den çıkarılıp, üretimin her aşamasında yerelleşmeye gidilmelidir" diye konuştu. Ercanlı, yerelleşme sürecinde bir takım aksamalar olduğuna işaret ederek, "Ankara Eczacı Odası olarak yerli ilaç üretimi ve jenerik ilacı destekliyoruz. Bunların yanı sıra, bu sürecin daha etkin yönetilerek, hastalarımızın ilaca ulaşımındaki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.