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Atığını getir organik gübreyi götür

Keçiören Belediyesi kapsamında organik atık getirenlere 1 kilo organik gübre hediye edecek

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Atığını getir organik gübreyi götür
SEBZE-meyve artıkları, yumurta kabukları, çay atığı gibi organik atık malzemelerini Atatürk Caddesi Ihlamur Vadisi girişindeki kompost ünitesine getiren vatandaşlara 1 kilogram organik gübre hediye edilecek. Vatandaşlar da yüksek miktarda mineral içeren organik gübreyi çiçeklerinde kullanabilecekler.Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinasında üretilen aylık 800 kilogram organik gübre, belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılıyor. 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Keçiören sınırlarında kurulan 43 adet pazardan getirilen meyve ve sebze artığı gübre haline getiriliyor. Bu sayede hem atıkların çevreye verdiği zarar azaltılırken hem de geri dönüşebilen malzemelerden maksimum fayda sağlanıyor.
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Atığını getir organik gübreyi götür
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