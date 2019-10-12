Başkan Ertuğrul Çetin’den Sabah Gazetesi’ne ziyaret

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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sabah Gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'a ziyarette bulundu. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in gerçekleştirdiği ziyarete; Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, Pursaklar Belediyesi Basın Yayın Müdürü Ali Mirza Yıldırım eşlik etti. Sabah Gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'la sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar için planlanan ve gerçekleştirilmesi hedeflenen projeleri konuştu. "Vatandaşlarımızın haber alma ihtiyacını gideren önemli mecralardan birisi de Sabah Gazetesi'dir" diye konuşan Ertuğrul Çetin; "Medyamızın katkı ve desteğiyle hedefimize doğru ilerliyoruz" dedi.