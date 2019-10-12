Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan Ertuğrul Çetin’den Sabah Gazetesi’ne ziyaret

Başkan ’den Sabah Gazetesi’ne ziyaret

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Başkan Ertuğrul Çetin’den Sabah Gazetesi’ne ziyaret
PURSAKLAR Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sabah Gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'a ziyarette bulundu. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in gerçekleştirdiği ziyarete; Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, Pursaklar Belediyesi Basın Yayın Müdürü Ali Mirza Yıldırım eşlik etti. Sabah Gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'la sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar için planlanan ve gerçekleştirilmesi hedeflenen projeleri konuştu. "Vatandaşlarımızın haber alma ihtiyacını gideren önemli mecralardan birisi de Sabah Gazetesi'dir" diye konuşan Ertuğrul Çetin; "Medyamızın katkı ve desteğiyle hedefimize doğru ilerliyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Ertuğrul Çetin’den Sabah Gazetesi’ne ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN