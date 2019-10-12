Bınıncı kök hücre naklıne kutlama

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Türkiye'de son yıllarda kemik iliği nakli hem nitelik hem de sayısal bakımdan ivme kazanmıştır. Kök hücre nakli alanında ülkemiz Avrupa'da ilk 5 ülke içinde yer almaktadır" dedi. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tarafından bir otelde düzenlenen, "1000. Kök Hücre Nakli' etkinliğine, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Erkan Çiçek, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanseri yenen ve tedavisi devam eden hastalar ile yakınları katıldı. Etkinlikte, hastalar tedavi ile nakil sürecini anlatırken, kanseri yenen ve tedavisi devam eden hastalara madalya takıldı.Başhekim Altuntaş, Türkiye'nin kök hücre naklinde dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu bildirdi. Altuntaş, "Türkiye'de son yıllarda kemik iliği nakli hem nitelik hem de sayısal bakımdan ivme kazanmıştır. Kök hücre nakli alanında ülkemiz Avrupa'da ilk 5 ülke içinde yer almaktadır. 2019 yılı itibarı ile ülkemizde 5 bin civarı nakiller yapılmaktadır. Son 20 yılda nakil merkezi sayısı 8 kat, nakil sayısı ise 16 kat artmıştır. Günümüzde 90'nın üzerinde nakil merkezi ve uluslararası akredite merkezlerimiz mevcuttur" dedi.