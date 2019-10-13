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’da sahne aldı

dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Onbaşı, ’daki ’nda mücadele veriyor

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Ayşe Begüm Onbaşı Bolu’da sahne aldı
SON olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu'da hem tekler kategorisinde hem de çiftler kategorisinde şampiyonluk için ter döküyor. Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begün Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Son olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Onbaşı, Bolu'da düzenlenecek Federasyon Kupası'nda mücadele ediyor. Onbaşı, sezonun son kupası olarak görülen Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda geçen yıl 15-17 yaş tek kadınlarda birinci olmuştu.
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Ayşe Begüm Onbaşı Bolu’da sahne aldı
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