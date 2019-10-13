Ayşe Begüm Onbaşı Bolu’da sahne aldı

BUGÜN NELER OLDU

SON olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu'da hem tekler kategorisinde hem de çiftler kategorisinde şampiyonluk için ter döküyor. Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begün Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.Onbaşı, sezonun son kupası olarak görülen Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda geçen yıl 15-17 yaş tek kadınlarda birinci olmuştu.