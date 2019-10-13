Jandarma kadın astsubaylar göreve hazır

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bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan kadın astsubay öğrencileri bir yıllık eğitimin ardından göreve hazır vaziyete getiriliyor. Erkek Astsubay adaylarıyla tüm eğitimlerini eşit olarak alan kadın astsubay adayları, teorik eğitimlerin yanı sıra sahada karşılaşacakları zorluklara da hazırlanıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi. Kadın astsubay adaylarının eğitimlerde yaşadıkları zorluklara değinen Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Akademiye ilk başladıklarında tıpkı erkek adaylar gibi intibak eğitimi döneminde sivil yaşamdan farklı bir ortama geldiklerinden dolayı bir takım zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu ilk alışma evresini atlattıktan sonra adaylarımızı fiziksel ve psikolojik açıdan güçlendirecek gerekli bütün eğitimler veriliyor. Eğer sevdiğiniz, inandığınız ve kendinizi adadığınız bir işi yapıyorsanız hiçbir şey zor gelmez. Jandarma bir meslekten çok daha fazlası, kimilerine göre yaşamın bir parçasıyken bize göre yaşamın ta kendisi" ifadelerini kullandı. Kadın astsubayların her koşulda ve her bölgede görev yaptığını aktaran Jandarma Teğmen Gören, "Biz, tarihten ilham alarak geleceğe yön veren kadınlarız. Bayrağımızın gölgesinde, kanunların izinde milletimize hizmet etmek için her yerdeyiz. Yurdumuzun dört bir yanında asayişte, kaçakçılıkla mücadelede, trafikte, olay yeri incelemede, istihbaratta, terörle mücadelede, doğuda, batıda, yurt içinde ve yurt dışında her yerde kadın astsubaylar görev yapmaktadır" diye konuştu. Kadın ve erkek astsubay adaylarının aldıkları eğitimlerde farklılık olmadığını ve mesleklerinde isimlerin bir öneminin olmadığını kaydeden Gören, "Bizim mesleğimizde isimlerin bir önemi yoktur. Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de vardır bu teşkilatta, astsubaylarımızın aldıkları eğitimler arasında kadın - erkek diye bir ayrım asla söz konusu değildir. Kahramanlığın cinsiyeti olmaz" dedi.doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nda görev verildiği taktirde hazır olduklarını vurgulayan Jandarma Teğmen Özlem Gören, şunları aktardı: "Barış Pınarı Harekatında bizlere de görev verildiği taktirde, yiğitliği nam yapmış Nene Hatunların torunları olarak bizlerde göreve hazırız. Bedenimiz burada olsa da ruhumuz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatında, şu an sınır ötesinde bu harekata görev yapan kıymetli komutanlarım ve değerli silah arkadaşlarım unutmasınlar ki; sizler bu yüce devletin ve kahraman milletin düşmanı gören gözü, tetiği çeken eli, bükülmez bileği, üzüntüsü, neşesi ama her daim gururusunuz. Allah bu gurura layık olarak zaferi ülkemize muzaffer kılsın."