‘3 boyutlu planlamaya geçelim’

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BUGÜN NELER OLDU

nkaraBüyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Grubu adına söz alan Emlak Komisyonu Başkanı Murat Akça, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleri ile artık 2 boyutlu planlamadan 3 boyutlu kentsel tasarım anlayışına geçilmesi için tüm şartların olgunlaştığını söyledi. Akça, "Mevcut imar planı uygulamalarında, arazide binanın nasıl konumlandırılacağı, çekme mesafeleri, kat yükseklikleri gibi belirlenmiş maddeler var. Peki, bu binalar 3. boyutta nasıl olacak? Sadece ne yapılabilir ya da yapılamazın ötesinde, tasarım disiplinine geçmenin yöntemini tartışarak bu süreci başlatabiliriz. Binaların dönüşümünden ziyade şehrin dönüşümünü hedeflerken ''kentsel tasarım'' disiplininin rolünü daha da güçlendirmeliyiz. Masa başında yapılan imar planı uygulamalarının, ötesine geçmeliyiz. Ankara'da 3 boyutlu kentsel tasarım anlayışıyla yeni bir sürecin Türkiye'deki öncüsü olalım" dedi.ölbaşıBelediye Meclis üyeleri belediye tarafından hazırlanan ve 2020- 2024 yıllarını kapsayan stratejik plan hakkındaki görüş ve önerilerini sundu. 2020-2024 Stratejik Planı, 2020 Performans Programı ve 2020 Bütçesi'ni oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı için denk ve ayağı yere basan bir bütçe hazırladık. Bu bütçeyi en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi. Kabul edilen bütçede tüyü bitmemiş yetimlerin, doğacak çocukların hakkının olduğunu söyleyen ve bu anlayışla hareket edeceklerinin altını çizen Başkan Şimşek, " Belediye kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Burada kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Tasarruf yapacağız ve yatırımlarımızı da ona göre yapacağız. Hazırlanan bütçe, denk ve ayakları yere basan bir bütçe. Yapmış olduğumuz tasarruflarla ve gelir getirici hamlelerle biz hep birlikte Gölbaşı'nı güzel bir yere getireceğiz" diye konuştu.