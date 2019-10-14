Mehmetçiğe akrobatik destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla TMF tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularıyla Türk motosiklet sporcularının mücadele ettiği Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde dün başladı.
MOTOR ÜZERİNDE SELAM
Yarışmanın finali öncesi Türk sporcular Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla özel bir gösteri yaptı. Türk sporcular, 'Türkiyem', 'Vatanına göz dikeni ez oğul', 'Bir başkadır benim memleketim' türküleri eşliğinde izleyenleri hayran bırakan gösterilerini yaptı. Daha sonra motosikletlerinden inerek asker selamı veren sporcular, motosikletleri üzerlerinde ayağa kalkıp askerlere selam gönderdi.
'KALBİMİZ ONLARLA'
Gösteri sonrası duygularını paylaşan sporculardan Birkan Polat, "Göbeklitepe Avrupa Finali için Afyonkarahisar'dayız. Şu anda yapmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'na tüm duygularımızı hissettirmek için yapmış olduğumuz bir organizasyon. Buradan sınırda bizler için savaşan tüm Mehmetçik abilerime, arkadaşlarıma dualarımız onlarla, kalbimiz onlarla biz de yapılan bu Avrupa finalinde Türk bayrağımızı dalgalandırmak için buradayız"
diye konuştu.
'ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ'
Zafer Can Güngör de Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerinin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Güngör, "Şampiyonaya ülkemi temsil etmek için katıldım. Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz destek olsun diye biz burada bayrak kaldırdık. Onlara destek olsun diye, moral olsun diye gösteri yaptık" diye konuştu.