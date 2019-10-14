Mehmetçiğe akrobatik destek

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla TMF tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularıyla Türk motosiklet sporcularının mücadele ettiği Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde dün başladı.Yarışmanın finali öncesi Türk sporcular Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla özel bir gösteri yaptı. Türk sporcular, 'Türkiyem', 'Vatanına göz dikeni ez oğul', 'Bir başkadır benim memleketim' türküleri eşliğinde izleyenleri hayran bırakan gösterilerini yaptı. Daha sonra motosikletlerinden inerek asker selamı veren sporcular, motosikletleri üzerlerinde ayağa kalkıp askerlere selam gönderdi.Gösteri sonrası duygularını paylaşan sporculardan Birkan Polat,diye konuştu.Zafer Can Güngör de Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerinin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Güngör, "Şampiyonaya ülkemi temsil etmek için katıldım. Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz destek olsun diye biz burada bayrak kaldırdık. Onlara destek olsun diye, moral olsun diye gösteri yaptık" diye konuştu.