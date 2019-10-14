Minikler ve can dostlar buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Hayvansağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi, çocuklarla minik dostları bir araya getirdi. Caner Özen Eğitim Kurumları öğrencileri Keçiören Belediyesi'nin Bağlum'daki Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimlerin eşlik ettiği ziyaret esnasında anaokulu ve ilköğretim öğrencileri hem sokak hayvanlarını daha yakından tanımak için bilgi aldı hem de gönüllerince sevdi. Dünyanın tüm canlılarla birlikte paylaşıldığına vurgu yapan çocuklar, okuldaki artık yemekleri barınağa gönderdiklerini de ifade ederken onlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için barınak ziyaretleri önemli görüyorum. Sokak hayvanları Allah'ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır, herkesten de bu duyarlılığı bekliyoruz" diye konuştu.