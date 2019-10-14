Ormanspor Botaş’ı devirdi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA DSİ Etlik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada OGM Ormanspor, Botaş'ı 72-64 mağlup etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Botaş, OGM Ormanspor'u konuk etti. İlk periyot 16-15 Botaş'ın üstünlüğü ile sona erdi. 2. PERIYOTTA Botaş, üst üste sayılar bulan Mitchell'le 5-0'lık seri yakaladı. Pota altında Paris ve Ogunbowale ile sayı bulmaya devam eden OGM Ormanspor 30-29 öne geçti. Kalan dakikalarda faul atışlarından sayı üreten yeşil-beyazlı ekip devre arasına 38-35 üstün girdi. 3. ÇEYREKTE Ormanspor Nilay'ın basketi ile seriyi 11-0'a taşıdı. Çeyreğin ilk 4 dakikasında sayı üretemeyen Botaş'da, Mitchell ve Hollingsvorth'ün sayılarıyla fark 3 sayıya indi. Son çeyrekte sayı üretmekte zorlanan Botaş'ta Melis'in farkı eriten 3'lüğüne karşılık pota altında Paris ve Robinson ile etkili olan Ormanspor maçı 64-72 kazandı.