Telekom ilk kez kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında F.Bahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 75-59 mağlup etti. Maça Türk Telekom dış atışlardan, Fenerbahçe Beko ise boyalı alanı kullanarak bulduğu basketlerle başladı.Başkent ekibi, ilk 6 dakikada sadece dış atışlardan bulduğu 3 basketle skor üretti. Potasını iyi savunan ve boyalı alandan basketler bulan F.Bahçe, Williams'ın 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.F.Bahçe Beko 2. periyoda da etkili başladı ve 1.5 dakika geride kalırken skor 16-26'da Türk Telekom mola aldı. Türk Telekom, ilk 4 dakika sadece 2 sayı üretmesinin ardından skor 16-30'da molayla oyunu yeniden kesti.İlk yarı Fenerbahçe'nin 39- 29 üstünlüğüyle sonuçlandı.Telekom 2. yarıya iyi başladı ve 5-0'lık serinin ardından skor 34-39'da F.Bahçe mola aldı. Stimac ve Westermnann ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu 56-45 önde bitirdi.Ev sahibi ekip ise Campbell ile skor üretti ve periyodun ilk 4 dakikası sarı-lacivertli ekibin 64-52 üstünlüğüyle geçildi. Telekom'un boş hücumları sonucu Kalinic, Sloukas ve Stimac ile basketler bulan Fenerbahçe, karşılaşmayı 75-59 kazandı.