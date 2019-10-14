Telekom ilk kez kaybetti

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında F.Bahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 75-59 mağlup etti. Maça Türk Telekom dış atışlardan, Fenerbahçe Beko ise boyalı alanı kullanarak bulduğu basketlerle başladı. Misafir takım Ahmet ve Willams ile Türk Telekom'un uzunu Fall'ı iyi savundu ve rakibini dış atışa zorladı.
Başkent ekibi, ilk 6 dakikada sadece dış atışlardan bulduğu 3 basketle skor üretti. Potasını iyi savunan ve boyalı alandan basketler bulan F.Bahçe, Williams'ın 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.
SAYI ÜRETMEKTE ZORLANDI
F.Bahçe Beko 2. periyoda da etkili başladı ve 1.5 dakika geride kalırken skor 16-26'da Türk Telekom mola aldı. Türk Telekom, ilk 4 dakika sadece 2 sayı üretmesinin ardından skor 16-30'da molayla oyunu yeniden kesti. Basket üretmekte zorlanan Türk Telekom, Campbell ve Wiltjer ile hücumda etkili olmaya başlayınca misafir ekip, periyodun bitimine 2.36 dakika kala skor 25-36'da molaya gitti.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 39- 29 üstünlüğüyle sonuçlandı.
BOŞ HÜCUMLARA AF YOK
Telekom 2. yarıya iyi başladı ve 5-0'lık serinin ardından skor 34-39'da F.Bahçe mola aldı. Stimac ve Westermnann ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu 56-45 önde bitirdi. 4. periyoda Fenerbahçe, Sloukas ve Williams'ın hücumda etkin oyunuyla başladı.
Ev sahibi ekip ise Campbell ile skor üretti ve periyodun ilk 4 dakikası sarı-lacivertli ekibin 64-52 üstünlüğüyle geçildi. Telekom'un boş hücumları sonucu Kalinic, Sloukas ve Stimac ile basketler bulan Fenerbahçe, karşılaşmayı 75-59 kazandı.