Ankara’nın başkent oluşu Yenimahalle’de kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğinde Ankara'nın başkent oluşunun 96'ıncı yılı münasebetiyle "Türk Dünyasının Başkenti Ankara" konseri düzenlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen gece; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi önünde yakılan dev ateş etrafında seymenlerin sinsin oyunu ile başladı. Programa Başkan Yaşar'ın yanı sıra; Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda başkentli katıldı.Ankara Kulübü Seymenlerinin gösterisiyle başlayan konserde; Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar, hem kendi dillerinde, hem de Türkçe şarkılar söyledi. Rengarenk yöresel kıyafetleri ile dans gösterisi de yapan konuk sanatçılar başkentlilerden tam not aldı.