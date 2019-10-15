Hazal ATEŞ: Şifa veren eller!

Kaliteli ve etkin sağlık hizmeti nitelikli toplumun olmazsa olmazı… Dualarımızın başında her daim "önce sağlık
" gelir. Hekimlik de en kutsal işlerin başında gelir. Yaşatmayı, acıları azaltmayı, kaliteli bir hayatı esas alan bu hizmet büyük bir sabır, bilgelik işi… Her dakika güncellenen bilgi akışıyla yaşam boyu eğitimi zorunlu kılar. İşte bu yüzden hekimlerimiz sağlığımız gibi en büyük servetimiz. Bugün 20
binin üzerinde kadın hekimin üyesi bulunduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı
'ndan söz etmek istiyorum.
KAHEV
'le uzun yıllar Meclis
'te görev yapan, biz gazetecilerin sevgili dostu Dr
.
Özlem Saraçoğlu Sarıca
vesilesiyle
tanıştım. Vakıf üyesi
kadın hekimlerimiz
iki kutsal işi birden
omuzluyor. Onların
elleri hem binlerce
hastaya hem de
ülkenin her yerinde
yardıma ihtiyacı
olan öğrencilere
ulaşıyor.
"Şifa Veren Ellerden Kalem Tutan Ellere
" sloganı ile yola çıkan Vakıf, 700
öğrenciye burs veriyor. Sadece burs
vermekle kalmıyor, kitap
, kütüphane
, atölye
, özel eğitim sınıfı
, robotik laboratuvarlar
da yaptırıyor. Ankara
'da da
yürek ısıtan
projelere
imza atıyor.
Okullar gezilerek sınıfların ihtiyaçları gideriliyor.
Vakfın kurucularından Tülin Pınar Eser
, "Biz ülkenin her yerinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek için buradayız" diyor. Peki, ihtiyacı olan öğrenciler vakfa nasıl ulaşıyor?
Öğretmenler, okul müdürleri www.kahev. org
, @kahev2018 twitter
adresinden
hekimlere ulaşıyor. Vakıf birçok kentte zekâ
oyunları sınıfından robotik kodlama atölyesine,
kütüphane kurulmasından sınıf tadilatlarına
kadar birçok güzel işe imza atıyor.
Spor turnuvalarına, satranç gibi aktivitelere katılan gençlere de destek veriliyor.
Projelerde "şiddete karşı eğitim" de ön plana çıkıyor. Yapılan kütüphane ya da laboratuvarlara şiddete uğrayan hekimlerin isimleri veriliyor. "KAHEV
'le Rengârenk Geleceğe
" projesinde de onlarca kadın hekim görev aldı. Çocuklarıyla birlikte katılanlar da oldu. Diyarbakır
'dan Antalya
'ya birçok okulda okulu boyama projesi gerçekleştirildi.
Vakfa gönül veren bütün hekimlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Çağdaş bir ülke sağlıklı, eğitimli bir toplumla var olur. Ne mutlu bizlere ki, hem sağlığımıza hem de ruhumuza, yüreğimize şifa veren bu ellere sahibiz. Teşekkürler KAHEV
!