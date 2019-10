Hazal ATEŞ: Şifa veren eller!

BUGÜN NELER OLDU

Kaliteli ve etkin sağlık hizmeti nitelikli toplumun olmazsa olmazı… Dualarımızın başında her daim "önce" gelir. Hekimlik de en kutsal işlerin başında gelir. Yaşatmayı, acıları azaltmayı, kaliteli bir hayatı esas alan bu hizmet büyük bir sabır, bilgelik işi… Her dakika güncellenen bilgi akışıyla yaşam boyu eğitimi zorunlu kılar. İşte bu yüzden hekimlerimiz sağlığımız gibi en büyük servetimiz. Bugünbinin üzerinde kadın hekimin üyesi bulunduğu'ndan söz etmek istiyorum.'le uzun yıllar'te görev yapan, biz gazetecilerin sevgili dostuvesilesiyletanıştım. Vakıf üyesikadın hekimlerimiziki kutsal işi birdenomuzluyor. Onlarınelleri hem binlercehastaya hem deülkenin her yerindeyardıma ihtiyacıolan öğrencilereulaşıyor." sloganı ile yola çıkan Vakıf,öğrenciye burs veriyor. Sadece bursvermekle kalmıyor,da yaptırıyor.'da dayürek ısıtanprojelereimza atıyor.Okullar gezilerek sınıfların ihtiyaçları gideriliyor.Vakfın kurucularından, "Biz ülkenin her yerinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek için buradayız" diyor. Peki, ihtiyacı olan öğrenciler vakfa nasıl ulaşıyor?Öğretmenler, okul müdürleriadresindenhekimlere ulaşıyor. Vakıf birçok kentte zekâoyunları sınıfından robotik kodlama atölyesine,kütüphane kurulmasından sınıf tadilatlarınakadar birçok güzel işe imza atıyor.Spor turnuvalarına, satranç gibi aktivitelere katılan gençlere de destek veriliyor.Projelerde "şiddete karşı eğitim" de ön plana çıkıyor. Yapılan kütüphane ya da laboratuvarlara şiddete uğrayan hekimlerin isimleri veriliyor. "'le" projesinde de onlarca kadın hekim görev aldı. Çocuklarıyla birlikte katılanlar da oldu.'dan'ya birçok okulda okulu boyama projesi gerçekleştirildi.Vakfa gönül veren bütün hekimlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Çağdaş bir ülke sağlıklı, eğitimli bir toplumla var olur. Ne mutlu bizlere ki, hem sağlığımıza hem de ruhumuza, yüreğimize şifa veren bu ellere sahibiz. Teşekkürler