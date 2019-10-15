Karatede olimpiyatlar için son söz mayısta

TÜRKIYE
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, olimpiyatlara katılım için iki aşamalı bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Birincisi olimpik puanlama,
ikincisi de 8- 10 Mayıs 2020'de yapılacak 2020 Tokyo Eleme Turnuvası. Amacımız, Paris'te yapılacak kota turnuvasına kalmadan mümkün olan en fazla sayıyla olimpik puanlamadan
kota alabilmek. Puanlamada bu işi bitirmek istiyoruz. Çünkü turnuvalarda bir günlük performans her zaman istediğiniz gibi olmayabiliyor. Bir anlık hata ile her şey bitebiliyor"
ifadelerini kullandı. Delihasan, iki yıllık bir sürece yayılan puanlamadan, tüm kotaları alarak Tokyo'ya gitmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Puanlamanın sonunda da alamadığımız kotaları, Paris'teki turnuvada alarak ekip olarak olimpiyatta yer almayı hedefliyoruz.
Sporda yüzde yüz başarı her zaman mümkün olmuyor." ZOR BİR SÜREÇ
"Ancak bu yolda sekiz kotanın tamamını almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Karatenin ilk kez olimpiyatta yer alacak olması nedeniyle zorlu bir kota alma süreci var. Sürekli kıta değiştirip, tüm müsabakalara gidiyorsunuz. Gerçekten zor bir süreç.
Sadece sporcular değil, tüm camia adına yıpratıcı bir periyot."
KİMLER TOKYO'YA GİDEBİLİR?
"ERKEKLER katada Ali Sofuoğlu, üçüncü sırada ama ilk basamakta Japon olduğu için ilk ikide yer alacak. Merve Çoban beşinci sırada. Eray Şamdan da dördüncü basamakta ama kota için ilk ikide olması gerekiyor."