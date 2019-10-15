Karatede olimpiyatlar için son söz mayısta

BUGÜN NELER OLDU

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, olimpiyatlara katılım için iki aşamalı bir süreçten geçtiklerini dile getirerek,ikincisi de 8- 10 Mayıs 2020'de yapılacak 2020 Tokyo Eleme Turnuvası.kota alabilmek. Puanlamada bu işi bitirmek istiyoruz. Çünkü turnuvalarda bir günlük performans her zaman istediğiniz gibi olmayabiliyor.ifadelerini kullandı. Delihasan, iki yıllık bir sürece yayılan puanlamadan, tüm kotaları alarak Tokyo'ya gitmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Puanlamanın sonunda da alamadığımız kotaları,Sporda yüzde yüz başarı her zaman mümkün olmuyor." ZOR BİR SÜREÇ"Ancak bu yolda sekiz kotanın tamamını almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Karatenin ilk kez olimpiyatta yer alacak olması nedeniyle zorlu bir kota alma süreci var.Sadece sporcular değil, tüm camia adına yıpratıcı bir periyot.""ERKEKLER katada Ali Sofuoğlu, üçüncü sırada ama ilk basamakta Japon olduğu için ilk ikide yer alacak. Merve Çoban beşinci sırada. Eray Şamdan da dördüncü basamakta ama kota için ilk ikide olması gerekiyor."