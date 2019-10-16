Ayşe 2 yıldır anestezi teknikerliği yapmıyordu

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Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzm. Dr. Özgür Tarhan'ın (46) Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Sanık Uzm. Dr. Tarhan için 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan dava açılmıştı. Uzm. Dr. Tarhan'ın evinde ölü bulunan Ayşe'nin ilişkin yürütülen soruşturmada sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.Kızının başarılı ve idealleri olduğunu ifade eden acılı anne Feride Karaman, "Bana 'Anne ben eve geleceğim anahtarı kapıda bırakma' demişti. İntihar edecek birisi değildi, migren rahatsızlığı da yoktu. Sanığın eşi de söyledi. Caninin güzel kadınlara zaafı varmış. Benim kızım da güzelliğinin kurbanı oldu. Eşimi kaybettiğimizde değil de Ayşemi kaybettiğimde öksüz kaldık biz. Zihinsel engelli ablası vardı onun için psikoloji bölümünü okuyordu. Klinik açıp ablası ve onun gibi hastaları iyileştirecekti. Bir cani kızımı öldürdü, neden kadınlar katlediliyor? Evladım bu ölümü hak etmedi. Katil doktorun en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Sonuna kadar bu davayı takip edeceğim canin aldığı cezayı görürsem belki yüreğim soğur" ifadelerini kullandı.Sanık, Ayşe'ye damar yolu açtığını migreni olduğu için 2 ampul Arveles ve 1 ampul kanser tedavilerinde kullanılan Zofer adlı ilacı yaptığını kabul etti. "Ayşe migren ya da kanser değildi" diyen avukat Tuğba Gültekin, "Sanık bu ilaçları neden hap olarak değil de damar yolu açarak verdiğini de açıklayamamıştı. Dosyada sanığın Ayşe'ye daha önce de Propofol ilacını yaptığını bildiğini söyleyen tanık ifadeleri yer alıyor. Deliller gösteriyor ki sanık Ayşe'yi ilaç bağımlısı yapmış. Olay günü sanığın Ayşe'nin yanına 1 çanta dolusu Propofolle neden geldiğini de bu durum açıklamaktadır. Adli Tıp raporu Ayşe'yi öldüren şeyin Propofol adlı ilaç olduğunu tespit etti. Propofol beli bir dozdan sonra uyuma/bilinç kaybı yaptığı için kişinin kendini öldürecek dozu kendisine enjekte etmesi mümkün değil" dedi.Ayşe'nin son 2 yıldır anestezi teknikerliği yapmadığını üniversitede okuduğunu ifade eden Gültekin, Ayşe'nin o ilaçlara erişimi olmadığını söyledi. Gültekin, "Ayşe, sıklıkla basında anestezi teknikeri olarak yer alsa da son 2 yıldır anestezi teknikerliği yapmıyor. Ayşe, 2018'de Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümüne başlamış ve ilk yılda 1 ve 2. sınıfı 3.50 gibi bir ortalama ile tek senede bitiren bir öğrencidir. Anestezi teknikerliği yapmadığı için de Propofol adlı ilaca erişimi bulunmamaktadır. Sanık saat sabah 05.00 civarında arayınca ulaşamadığı için endişeleniyor. abah 05.00'te eve gelmesi oldukça ilginç ve çelişkili bir durum" diye konuştu.AVUKAT Gültekin ayrıca sanığın eve giriş saatlerindeki çelişkinin de davanın seyrini değiştireceğini belirtti. Emniyet birimlerince hazırlanan görüntü izleme tutanağı da dava dosyasına girdi. Rapora göre, Karaman saat 23.34'de olayın yaşandığı eve geldi. Tarhan ise saat 01.18'de apartmana giriş yaptı. Saat 04.03'de evden çıkan Tarhan'ın 05.30'da üzerinde ameliyat giysileriyle tekrar apartmana giriş yaptığı görülüyor.