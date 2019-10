‘Eren ve Mert de böyle isterdi’

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü taraftar grupları, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi'ya konuştu. Ankaragücü tribünleri, zorlu karşılaşma için aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp tek vücut olmuşlar. Gecekondu tribünü adına konuşan Ali İmdat,ifadelerini kullandı.TRIBÜNÜN eskilerinden Ramazan Kaya ise, "Futbolcularımız sezon başından bu yana ortaya inanılmaz bir karakter koyarak her türlü olumsuzluğa rağmen canlarını dişlerine takarak mücadele ediyor. Beşiktaş maçının anahtarı her zaman ki gibi taraftarımızın elinde olacaktır. Tüm tribünlerimizin birbirleriyle uyumunun sahaya tam baskı yapacağı, ateşli ve agresif bir tribün sahadan puanlarla ayrılmamızı kaçınılmaz kılacaktır. Bu karşılaşmada tribünler arasındaki sıkıntıların konuşulmasını asla istemiyoruz. Beşiktaş tribünü ile geçmişte sıkıntılar yaşanmış olsa da Antalya deplasmanı dönüşünde kaybettiğimiz Eren ve Mert'in ardından tüm tribünlerle olan sıkıntımız bittiği gibi Beşiktaş tribünü ile olan sıkıntımız da tamamen bitmiştir. Maça gelecek tüm taraftarları sağduyulu olmaya ve anlık gelişebilecek reaksiyonlardan kaçınmaya davet ediyorum" diye konuştu.GEÇTIĞIMIZ sezon MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yaptı. Kazada taraftarlar Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetti. Bu tatsız olaydan sonra başta Ankaragücü olmak üzere Eskişehirspor, Konyaspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Kastamonuspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bayburtspor gibi köklü kulüplerin taraftarları Eren ve Mert için bir araya gelip yaşanan sorunlara son vermişlerdi.MARATON Yenidoğan tribününden Vural Geçgel de, "Geçmişte olan kötü yaşanmışlıkları biz rahmetli Eren ve Mert kardeşimizin vefatından sonra bir kenara bıraktık. Hiçbir takımla ya da taraftar grubuyla husumetimiz olmadığını kamuoyuna duyurmuştuk. Allah mekanlarını cennet eylesin ki Eren ve Mert kardeşimizin hatırası ve anısına geçmişte yaşanmışlıkları çoğu grupla karşılıklı olarak bitirdik. Bizim kapımızda kalbimizde dost olan dostça gelen herkese açıktır. Bütün Ankaragücü camiasını cumartesi günü Eryaman Stadı'na bekliyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyor en önemlisi de dostluk kazansın diyoruz" diye konuştu.