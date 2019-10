Kızılcahamam askerin yanında

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetlerimizin sürdürdüğü 'Barış Pınarı' harekâtında görev yapmakta olan Mehmetçiklerimize ülkemizin dört bir yanından destekler devam ediyor. Kızılcahamam'da, düzenlenen etkinlik ve kampanyalarla kahraman Mehmetçiklerimize desteğini gösterirken, ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte birlik ve beraberliğimize vurgu yapıyor. Kızılcahamam Belediye Başkanlığı tarafından, İlçe esnafları ve vatandaşlar cadde ve sokakları ay yıldızlı bayrağımızla süsledi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 'Milletimizin manevi değerlerini oluşturan bütünün en önemli parçalarından biri olan ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımızı temsil ederken, şehitlerimizin kanından aldığı rengi ile aziz milletimizin varoluş nedenini ve dünyanın farklı coğrafyalarından vatanımıza yönünü dönen mazlumlarında kurtuluş için umudunu temsil eder. Tarihi boyunca mazlum milletlerin yanında yer alan kahraman milletimiz, içerden ve dışarıdan kendisine yöneltilen her türlü tehdidi bertaraf edecek, her türlü ihanetin bedelini ödetecek irade ve inanca her zaman sahip olmuş ve olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi ilçemizi bayraklarımızla süslemeye davet ediyorum ve görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.