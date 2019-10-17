Bize yakışmıyor

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalyaspor maçı öncesi gazetecilerle sohbet etti. "7 maçta 3 puan yakışmıyor"
diyerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Belki biz bir galibiyet alamadık ama bir galibiyet aldıktan sonra takımın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz bugüne kadar belki yenildiğimiz maçlarda dahil hiç ezilmedik. Ama biz bir türlü maç kazanamadık. Bizim tek sıkıntımız bu. Antalya maçıyla bu takımı düzlüğe çıkarmak istiyoruz" dedi.
RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ
Tüm planlarının galibiyet üzerine olduğunu söyleyen Kaplan, "Rakibimiz Antalyaspor , onlar 1 hafta önce F.Bahçe'yi deplasmanda yendiler. Rakiplerimize saygı duyuyoruz" dedi. Milli ara bizim için iyi oldu diyen Kaplan, "Ayite bizim için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Milli takıma gitmesine rağmen önemli bir maçımızın olduğunu söyleyip döndü. Aynı şeyi Sessegnon da yapacaktı, ama izin alamadı. Antalya'dan 3 puanla döneceğimize inanıyoruz"
dedi.