Bize yakışmıyor

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalyaspor maçı öncesi gazetecilerle sohbet etti.diyerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Belki biz bir galibiyet alamadık ama bir galibiyet aldıktan sonra takımın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz bugüne kadar belki yenildiğimiz maçlarda dahil hiç ezilmedik. Ama biz bir türlü maç kazanamadık. Bizim tek sıkıntımız bu. Antalya maçıyla bu takımı düzlüğe çıkarmak istiyoruz" dedi.Tüm planlarının galibiyet üzerine olduğunu söyleyen Kaplan, "Rakibimiz Antalyaspor , onlar 1 hafta önce F.Bahçe'yi deplasmanda yendiler. Rakiplerimize saygı duyuyoruz" dedi. Milli ara bizim için iyi oldu diyen Kaplan,dedi.