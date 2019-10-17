Sincanlı şoförler mehmetçik için yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Sincan Şoförler Odası, dün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'na destek için yürüyüş düzenledi. Güzergâh üzerindeki binalara dev Türk bayrakları ile Mehmetçik fotoğraflarının bulunduğu dev posterler asıldı.Şoförler Tandoğan Mahallesi, Şehit Mehmet Metin Sokak'taki oda binası önünde toplandı. Mehmetçik için dua okundu. Destek korteji saat 13.30'da yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılan yaklaşık bin kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Her Türk asker doğar" sloganları Tekbirlerle Atatürk Mahallesi'nde bulunan Lale Meydanı'na kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları bulunan şoförler "Sincan Şoförler Odası olarak devletimizin milletimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız" yazılı pankart açtı, 'Sefer bizim zafer Allah'ın, Şanlı ordunuz yolunuz açık olsun' yazılı döviz taşıdı. Sincan Şoförler Odası Başkanı İsa Yalçın, "Kahraman Mehmetçiğimize destek yürüyüşü yaptık. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, vatanımızın çocukları. Dünya da üstümüze geliyor. İçerdeki işbirlikçiler aynı keza. Dedik bir destek yürüyüşü yapalım. Buradan bir kıvılcım çakalım tüm Türkiye'ye, dünyaya. Şoför esnafımızla, taksicimizle, minibüsçümüzle, kamyon, kamyonetçimizle, sivil toplum örgütlerimizle hep beraber burada Mehmetçiğimize destek kampanyası başlatacağız. Biz şoför esnafı olmak üzere destek kampanyası başlattık. Herkes bütçesinin nispetinde Mehmetçiğimize, ordumuza yardımda bulunduk" diye konuştu."Türkiye bizim. Bizim bizden başka dostumuz da yok" diyen Yalçın, "Daha önce Zeytindalı, Afrin'de görmüştük. Bir kez daha gördük.15 Temmuz'da da gördük ne kadar az dostumuzun olduğunu. Vatanımıza, devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve Mehmetçiklerimize sahip çıkacağız. Tüm Türkiye'nin kenetlenmesi lazım. Şu anda dünyanın gözü bizim üstümüzdeyken bizim birlik olmamız lazım. Bütünümüzü bozmamamız lazım. İçimizden de çat pat sesler çıkıyor. KKTC Cumhurbaşkanı maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. Bize göre bu olmamalıydı. Neticede Türk'üz" dedi.YÜRÜYÜŞÜ Mehmetçiğe destek için düzenlediklerini ifade eden Yalçın şunları söyledi: "Tepki göstermek lazım sessiz kalmamak lazım. Bugün Cumhurbaşkanımız emir verse hepimiz cepheye gideriz. İnşallah bugün burada bu ateşi yakacağız. Alevlenerek bu tüm Türkiye'de devam etmesini istiyoruz."