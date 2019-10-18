Asker ağabeylere kumbara harçlığı

BUGÜN NELER OLDU

Çubuk Orta Okulu 8. Sınıf öğrencisi Zeynep Mutlu, bebekliğinden bu yana yardım etmeyi seven bir çocuktu. Ailesinin verdiği okul harçlıklarını biriktirip dezavantajlı çocukların ihtiyaçları için harcıyordu. 9 gün önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekâtı başladı. Harekâtın başlamasıyla ülkenin dört bir yanından Mehmetçiklere destek yağdı. Kimisi evini mahallesini bayraklarla donattı, kimisi lokma döktürdü kimisi hatimler indirdi. Zeynep de okul harçlığını Mehmetçikle paylaşma kararı aldı. Kumbarasına biriktirdiği paraları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Zeynep, "Askerlerimiz için herkes elini taşın altına koymalı. Gün birlik olma günü. Az çok demeden kim elinden ne geliyorsa onu yapsın" dedi.Kendi küçük ama örnek davranışı ile büyük yüreğe sahip Zeynep ailesinin de takdirini kazandı. Evladının bu düşünceli davranışı karşısında duygulanan anne Asiye Mutlu, "Türk çocuğu ve gençliğinin dünyada eşi benzeri yok. İçte ve dıştaki düşmanlarımız bilsinler ki Türk gençliği Türk milletinin birlik ve beraberliğini asla bozamayacaklar" dedi. Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Asiye Mutlu, "Ankara Hanımelleri Kültür Sosyal ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. Zeynep ile birlikte yardıma muhtaç insanların yardımına koşarız. Zeynep okul harçlığını biriktirip ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak alacaktı. Barış Pınarı Harekâtı başlayınca, 'Anne bu sefer harçlıklarımı asker ağabeylerimle paylaşsam olur mu? Oyuncak sonra da alınabilir vatan için ben de bir şey yapmak istiyorum' deyince çok mutlu oldum. Kızımın bu kadar duyarlı olması beni gururlandırdı" diye konuştu.