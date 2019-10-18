Başkan Köse, Mamaklılara kulak verdi

BUGÜN NELER OLDU

GEREK mahalle ziyaretleri, gerekse toplantılarla vatandaşlarla sürekli iç içe olmayı sürdüren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisiyle görüşmek, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve toplumun tüm kesiminden vatandaşların büyük ilgi gösterdiği halk buluşmasında Köse, misafirleri ile yakından ilgilenerek, vatandaşların çeşitli konulardaki talep, istek ve önerilerini dinledi. Buluşmada başkan yardımcıları ve birim müdürleri de Köse'ye eşlik ederek, vatandaşların acil çözülecek sorunlarına çözüm üretti.