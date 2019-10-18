Pursaklar istihdam ediyor

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PURSAKLAR Belediyesi, yeni hizmet binasında başlattığı uygulamalarla bir ilke daha imza attı. 'Beyaz Masa' birimine bağlı İstihdam Şefliği, 36 iş yerini ziyaret ederek 40 vatandaşın işe başlamasına vesile oldu. Pursaklar Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğüne bağlı 'Beyaz Masa' birimi, vatandaşların taleplerini çözmek için özverili hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Pursaklar vatandaşının sıkıntı ve beklentilerini öğrenerek taleplerin hızlı bir şekilde yanıtlanmasını da hedefleyen 'Beyaz Masa' birimi çağrı merkezi ve santral şefliği, istihdam, danışma ve çözüm şefliği gibi pek çok hizmeti de beraberinde getiriyor. İstihdam şefliği çatısı altında iş arayan vatandaşlara bölgede bulunan özel sektör temsilcilikleri ile iş birliği yaparak yaş, adres, meslek, eğitim kriterleri göz önünde bulundurularak yeni iş olanakları sağlanmaya çalışılıyor. Bu uygulama ile 1 Ağustos - 17 Ekim'de yapılan 770 iş başvurusu doğrultusunda Akyurt ve Pursaklar'da 50 iş yeri ziyaret edilerek, 40 vatandaşın işe başlamasına aracı olundu.