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Sincan Meclisi’nden harekâta destek bildirisi

Sincan Belediye Meclis toplantısının öncelikli gündem maddesi olarak Harekâtı’nı ele aldı. Başkan Ercan başkanlığında yapılan toplantıda , ve İP harekâta ortak bildiri ile destek verdi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Sincan Meclisi’nden harekâta destek bildirisi
SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz. Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır... " Sincan Belediyesi ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklere destek için dua çağrısında bulundu. Sincan tek yürek oldu, Barbaros Camisinde şanlı ordumuz için dualar edildi.
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Sincan Meclisi’nden harekâta destek bildirisi
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