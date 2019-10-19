A.Gücü Kartal’ı gözüne kestirdi

Ankaragücü bu akşam evinde kendisiyle aynı puana sahip olan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarılacivertlilerde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
Teknik direktör Metin Diyadin de cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Başkent ekibi, yaşadığı sıkıntılı duruma rağmen, rakibini yenip, yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Ankaragücü geride kalan 7 haftada 3 yenilgi, ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.
KONUK TAKIM ÜSTÜN
Beşiktaş ile A.Gücü, Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan iki maçı da Beşiktaş 4-1'lik skorlarla kazandı.
SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
SARI-LACIVERTLILER, Beşiktaş ile Ankara'da oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. Ankaragücü, 2010-2011'de cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek,
3 puan özlemine son verdi.