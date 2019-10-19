A.Gücü Kartal’ı gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü bu akşam evinde kendisiyle aynı puana sahip olan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarılacivertlilerde sakatlıkları sürenTeknik direktör Metin Diyadin de cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Başkent ekibi, yaşadığı sıkıntılı duruma rağmen, rakibini yenip, yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Ankaragücü geride kalan 7 haftada 3 yenilgi, ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.Beşiktaş ile A.Gücü, Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçtaLig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan iki maçı da Beşiktaş 4-1'lik skorlarla kazandı.SARI-LACIVERTLILER, Beşiktaş ile Ankara'da oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı.3 puan özlemine son verdi.