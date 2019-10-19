BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve işbirliğinde "Benim Hikâyem" projesi kapsamında daha önce onlarca ilde binlerce öğrenciye ulaşan Türkiye Haber Kameramanları Derneği bir kez daha yollara düştü. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 9-14 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri hem mesleklerini tanıtıyor hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımını ve montaj eğitimi veriyor. "Gitmesek te, görmesek te" demeyen Türkiye Haber Kameramanları Derneği bu yılki proje kapsamında Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas, Ardahan illerindeki 9 köy okulunda çalışma yaparken Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de bulunan 7 köye de gitmeyi planlıyor. Okullarda yapılan çalışmalarda bugüne kadar hiç kamerayla tanışmamış mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor.