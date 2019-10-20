Mehmetçiğe anlamlı Balcı: Zafer bizimdir selam

Altındağ Belediyesi Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi ve Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi üyeleri, örnek bir davranışa imza attı. Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Milli Takım Kampı'nı ziyaret eden Altındağlı gençler, burada hem milli sporculara moral verdi ve Gazi Turgut Aslan ile tanışma fırsatı buldu. Ziyarete Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yanı sıra, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır da katıldı.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADILAR

Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampında bulunan, tekvando, karate ve güreş milli takımları ile bir araya gelen Altındağlı gençler, unutamayacakları bir gün yaşadı. Altındağlı gençlerin işaret dili ile söylediği şarkılar ve türküler sporcuların büyük beğenisini toplarken, gençlik merkezlerinde enstrüman kursuna katılan öğrencilerin mini konseri ise kulaklarının pasını sildi.

GAZİ TURGUT ASLAN DUYGULANDIRDI

15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan ise gençlere önemli mesajlar verdi. Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlerimize güç, kuvvet ve sağlık dileyen Aslan, "Allah ordumuzu ve askerimizi korusun. Görevlerini yapıp sağ salim evlerine dönmelerini bekliyoruz" dedi. Aslan, programı düzenleyen Altındağ Belediyesi'ne teşekkür etti. Gençleri bu güzel günde yalnız bırakmayan Başkan Asım Balcı ise hem milli sporculara hem de askerlere başarılar diledi.

Balcı: Zafer bizimdir

ALTINDAĞ Belediye Başkanı Asım Balcı ise yaptığı konuşmada, "Bu gençlerimiz bizi başka bir ülkenin topraklarında temsil edecek. Hepsine başarılar diliyor, kazanacakları madalyalarla göğsümüzü kabartmalarını temenni ediyorum. Öte yandan, ülkemizi yine başka bir ülkenin topraklarında, canını, kanını siper ederek temsil eden kahraman Mehmetçiklerimizi de unutmuyoruz. Gittikleri ilk günden itibaren dualarımızla daima yanlarındayız. Onların da kazanacakları zaferlerle, ülkemize, evlerine, yuvalarına sağ salim kavuşacaklarına inancımız tam" diye konuştu.